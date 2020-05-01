В выходные в Тюмени станет теплее
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Потепление до плюс 27 градусов ожидается в Тюмени в выходные, 23 и 24 мая.
По данным центра Фобос, в субботу, 23 мая в областном центре сохранится вероятность дождей. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 14.
В воскресенье, 24 мая, потеплеет до плюс 27 градусов. В течение дня ожидается пасмурная погода, днем возможен дождь.
Тепло будет и в начале следующей недели. 25 и 26 мая синоптики прогнозируют до 28 градусов выше ноля. При этом 25 мая сохранится вероятность осадков.
Любовь Голышева