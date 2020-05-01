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В выходные в Тюмени станет теплее

Общество, 11:21 22 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс 27 градусов ожидается в Тюмени в выходные, 23 и 24 мая.

По данным центра Фобос, в субботу, 23 мая в областном центре сохранится вероятность дождей. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 14.

В воскресенье, 24 мая, потеплеет до плюс 27 градусов. В течение дня ожидается пасмурная погода, днем возможен дождь.

Тепло будет и в начале следующей недели. 25 и 26 мая синоптики прогнозируют до 28 градусов выше ноля. При этом 25 мая сохранится вероятность осадков.

Любовь Голышева

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