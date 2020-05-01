Юные робототехники и программисты региона защищают проекты онлайн

из группы Центра робототехники и АСУ во ВКонтакте из группы Центра робототехники и АСУ во ВКонтакте

Более 200 проектов подготовили учащиеся Центра робототехники и автоматизированных систем управления по итогам учебного года.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" представитель Центра Айдарбек Ережепов, в этом году экспертная комиссия принимает работы в дистанционном формате. Как и в прошлые годы, проектов много, защита проходит практически каждый день. Уже защитились ребята из Ишима, Тобольска, Заводоуковска.

Большинство проектов по программированию. В режиме повышенной готовности им можно заниматься дистанционно, поэтому преподаватели классов АйтиЛаб организовали работу над проектами в онлайн.

С робототехникой сложнее. Как пояснил Айдарбек Ережепов, такие проекты невозможно завершить дома: нужен доступ к 3д-принтерам, лазерному станку, паяльным станциям и расходным материалам, поэтому ребята продолжат работу над ними летом, а защитят проекты осенью. Всего в защите поучаствуют робототехники из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Голышманово, Тобольского и Исетского районов.

Евгения Шевцова