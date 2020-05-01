В Тюмени детсад заплатит за травму ребенка двести тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. рублей выплатит тюменский детский сад за травму воспитанницы, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июне 2019 года четырехлетняя девочка на прогулке по недосмотру воспитателя упала со ступенек горки на спину и получила компрессионный перелом позвонков. Работник детсада была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Мать пострадавшей обратилась в детсад с претензией, но в досудебном порядке производить выплаты он отказался. В ноябре 2019 года женщина подала иск в суд о возмещении морального и материального вреда, а также взыскании штрафа за отказ добровольно удовлетворить претензию.

Суд вынес решение о взыскании с детсада в пользу заявителей более 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.