Историю государства, историческую справедливость нужно защищать, уверен научный сотрудник Тобольского музея

Историк-археолог, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Игорь Балюнов | Фото: Тобольский музей-заповедник Историк-археолог, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Игорь Балюнов | Фото: Тобольский музей-заповедник

Историю государства, историческую справедливость нужно защищать. Внесение поправок в Конституцию в этой части провозглашает недопустимость фальсификации исторического наследия. Наша память о героях, истории государства – неотъемлемая часть суверенитета страны.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал историк-археолог, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Игорь Балюнов.

"Самый наглядный пример – история Великой Отечественной войны. В период моего детства, в 90-е годы, из каждого утюга неслись некие откровения-разоблачения о нашем народе, государстве. Вменяли все, чего не лень. Спустя время, когда становишься взрослее, анализируешь, понимаешь, что это были мифы и легенды, не очень приятные всем нам. Поэтому нужно сделать все, чтобы попыток переписать историю Второй мировой войны или других исторических событий не было. Для этого и необходимо на законодательном уровне, в Основной закон страны внести поправки об исторической справедливости, о сохранении памяти", - говорит Игорь Балюнов.

По словам историка, нужно как можно больше рассказывать подрастающему поколению истину об истории страны, путях ее становления, развития, внешней и внутренней политике. Зачастую дети ограничиваются лишь курсом школьной программы, сейчас настал тот период времени, когда можно на официальных источниках найти любую интересующую информацию, вникнуть в различные исторические моменты.

"Мы, к сожалению, больше знаем негативные стороны правления таких наших правителей, как Иван Грозный, Петр первый, нежели их положительные стороны. Вместе с тем тот же Иван Грозный сделал многое, чтобы Россия стала сильной державой. Благодаря ему Ермак совершил свой поход, он благословил его на это на смертном одре. И при сыне Ивана Грозного был основан Тобольск", - пояснил Игорь Балюнов.

На протяжении всей своей истории Россия была, есть и остается страной-миротворцем, уверен тобольский историк. Распад СССР спровоцировал несколько военных конфликтов, в том числе на территории бывшего Советского союза. В то время ослабленная страна препятствовала развитию этих конфликтов. "Россия, если и участвовала в войнах, это были войны освободительные или те, которые защищали границы государства. Пример – афганский конфликт. СССР защищал свои границы", - добавляет он.

Россия держит курс на поддержание мира во всем мире, сохранение мирного сосуществования государств и народов, на недопустимость вмешательства во внутренние дела – это важный момент, который должен учитываться при внесении поправок в Конституцию, уверен Игорь Балюнов.

Анжела Лебедева