Математическое и информационное моделирование студенты обсудят онлайн

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Всероссийскую конференцию "Математическое и информационное моделирование" (МиИМ-2020) проведет Институт математики и компьютерных наук ТюмГУ с 1 по 7 июня. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые.

Конференция проводится с целью стимулирования и поддержки научной деятельности молодежи и создания условий для сотрудничества, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате.

Тематика конференции - математическое моделирование; современные интернет-технологии; методы защиты информации; технологии высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования; управление и автоматизация в технических и биотехнических системах; педагогическое образование: математика, информатика; технологии цифровой экономики; методы и технологии анализа больших данных.

Материалы конференции будут сформированы в виде сборника статей, индексируемого РИНЦ и размещенного в Научной электронной библиотеке.

Все статьи проходят рецензирование и проверку на антиплагиат. После получения результатов рецензирования необходимо оформить договор с издательством ТюмГУ для публикации статьи в сборнике конференции.

Срок подачи статей - до 1 июня 2020 года. Координатор - доцент кафедры информационных систем Института математики и компьютерных наук, кандидат филологических наук Юлия Бидуля.