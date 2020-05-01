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На тобольских предприятиях СИБУРа начались плановые ремонтные работы

Экономика, 19:16 25 мая 2020

тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Профилактические ремонтные работы начались на Тобольских предприятиях СИБУРа 25 мая, сообщает пресс-служба компании.

Основное технологическое оборудование временно остановлено. Планируется, что плановые работы выполнят за две недели.

Преобладающее большинство сотрудников подрядных организаций, задействованных в ремонте, уже работают на территории области длительный период, остальные прибывают из других регионов страны. Иностранные граждане к проведению работ не привлекаются. Также отказались от привлечения работников, которые находятся в наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург.

Сотрудники подрядных организаций прибывают в Тобольск специально выделенным автотранспортом и сразу направляются в обсерваторы для проверки состояния здоровья. После прохождения всех установленных процедур и многократного тестирования, часть подрядчиков будет переведена на вахтовый режим с проживанием на территории вахтового городка непосредственно на предприятии. Остальные сотрудники будут работать по обычному графику и проживать также обособленно и максимально близко к промплощадке, с соблюдением режима самоизоляции. Для них будет организовано доставочное питание, замер температуры на входе и выходе, доставка к месту работы и обратно спецтранспортом, проходящим санитарную обработку.

Во время остановки оборудования для проведения ремонтов и последующего запуска в работу периодически возможно активное горение на факелах предприятий. Это временное явление, которое не выходит за нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и прекратится после выхода на штатный режим работы.

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# СИБУР , Тобольск

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