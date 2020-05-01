Трудовое лето-2020 откроется в Заводоуковском городском округе 1 июня

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Онлайн-фестиваль "Открытие трудового лета 2020" пройдет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте 1 июня, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В округе проживают 8 тыс. несовершеннолетних от 6 до 17 лет. Учитывая все противоэпидемические меры, в округе сделано все возможное, чтобы лето у детей прошло увлекательно, интересно и с пользой.

32 площадки при учреждениях культуры заработают с 1 июня, 29 дворовых площадок по месту жительства организуют сотрудники учреждений спорта и молодежной политики, еще три площадки будет при учреждениях социального обслуживания населения. Их работа будет проходить преимущественно в вечернее время.

Также с июля планируется открытие детских лагерей с дневным пребыванием, всего их в городском округе будет 22. Из них 19 при образовательных учреждениях, два при учреждениях спорта и молодежной политики и еще один при учреждении культуры.

Примет детей на летний отдых и загородный оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Гагарина. Известно, что отдохнуть и поправить своё здоровье там смогут 315 мальчишек и девчонок, смена продлится 14 дней.

Если летом одни дети будут отдыхать, то другие намерены еще и заработать. С целью организации трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время планируется создать 1 тыс. 220 рабочих мест в отряде мэра, еще почти полторы сотни внебюджетных рабочих мест.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции во время работы площадки будет осуществляться контроль за соблюдением социальной дистанции и использованием антисептиков для рук.