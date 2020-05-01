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Школу в Уватском районе построят по региональной программе

Экономика, 09:41 30 мая 2020

www.uvatregion.ru

Новую школу в Першино планируют построить в рамках региональной программы по замене деревянных школьных зданий. Решается вопрос предоставления земельного участка, сообщает администрация Уватского района.

Сложность в том, что земли этого поселка пересекаются с землями государственного лесного фонда. Глава муниципалитета Сергей Путмин считает, что Першино стало показательным в решении проблем, с которыми столкнулся Уватский район. С одной стороны, губернатор области поддержал предложение по строительству новой школы. С другой, почти сто процентов территории поселка оказалось на землях лесного фонда.

"В 2020 году Федеральное агентство лесного хозяйства подало к районной думе иск в суд и оспаривает утверждение границ населенного пункта. По результатам судебного рассмотрения мы поймем, как будем действовать в части узаконивания наших земель и в Першино, и в других селах района", подчеркнул Сергей Путмин.

Отметим, в районе на лесной фонд приходится почти 50 % земель внутри населенных пунктов, а показатель по всей территории составляет 98 %.

Школу в Першино построили в 1989 году. С тех пор ремонты здесь проводили пять раз: заменили кровлю, электропроводку, водопровод, утеплили фасад, поставили пластиковые окна. В школе обучаются 55 детей.

После строительства новой школы, отметил глава, запланирована поэтапная реконструкция детского сада, спортивного зала, систем жилищно-коммунального хозяйства.

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# строительство , школа

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