МегаФон в первом квартале 2020 года: крепкие показатели на фоне внешних вызовов

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Компания увеличила сервисную выручку, OIBDA и чистую прибыль, несмотря на выпадающие доходы от роуминга и розничного звена.

Ключевые результаты первого квартала 2020 года:

- Общая выручка сократилась на 0,7% и составила 79,6 млрд руб.

- Сервисная выручка увеличилась на 0,9% и составила 73,4 млрд руб.

- Выручка от услуг мобильной связи выросла на 0,8% до 66,9 млрд руб.

- Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 1,6% до 6,5 млрд руб.

- Продажи оборудования и аксессуаров сократились на 16,3% до 6,2 млрд руб.

- Показатель OIBDA вырос на 2,2% до 36,0 млрд руб., рентабельность OIBDA увеличилась на 1,3 п.п. и составила 45,3%.

- Операционный CAPEX увеличился на 44,4% до 11,5 млрд руб.

- Чистая прибыль выросла на 136,5% до 5,2 млрд руб.

Влияние на выручку

Сервисная выручка в первом квартале увеличилась на 0,9% до 73,4 млрд руб. Этому способствовала положительная динамика выручки от фиксированной связи в сегменте B2B, а также мобильная выручка, которая растет вместе с выручкой от услуг мобильной передачи данных. Предложения тарифной линейки "Включайся!", проведение маркетинговых акций, продвигающих потребление передачи данных, в том числе, за счет объединения продуктов компании с партнерскими сервисами, позволили увеличить выручку от передачи данных на 9,9%. Негативное влияние в этом сегменте оказали потери доходов от роуминга, связанные с постепенным закрытием границ в марте.

Негативное влияние на общую выручку в первом квартале оказала также сложившаяся ситуация в рознице. Власти ряда регионов приняли решение о полном закрытии салонов связи из-за эпидемиологической ситуации. В результате ограничений выручка от продаж оборудования и аксессуаров за квартал снизилась на 16,3%, а среднее число посетителей в салонах связи МегаФона в марте сократилось на 23%.

Эффективное управление затратами

Несмотря на сокращение выручки компания в первом квартале увеличила показатель OIBDA на 2,2%. При этом чистая прибыль выросла на 136,5%. Это обусловлено снижением затрат, в том числе на продажи и маркетинг, а также повышением операционной эффективности.

Лучшая мобильная сеть в России

Операционный CAPEX в первом квартале составил 11,5 млрд руб., что на 44,4% больше аналогичного периода прошлого года. Компания продолжает развитие и усовершенствование сетей связи. Темп роста строительства базовых станций по сравнению с первым кварталом 2019 года составил 14%, а в стандарте 4G/LTE – 35%. За первый квартал 2020 года введены в эксплуатацию порядка 3,5 тыс. новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Резко возросшая нагрузка на сеть в марте в условиях перехода большого числа абонентов на режим самоизоляции и удаленную работу также потребовала от компании увеличения расходов на инфраструктуру для сохранения высокого качества предоставления услуг. Например, на фоне пиковых нагрузок на сеть компания провела апгрейд кластера Единого биллинга для увеличения надежности предоставляемых услуг нашим абонентам.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России в первом квартале осталась практически на уровне прошлого года – 75,1 млн. На фоне роста востребованности цифровых услуг число пользователей передачи данных в России увеличилось на 3,0% до 34,8 млн человек, что составляет 46,3% от общей базы. Вместе с этим число зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 20% и составило более 35 млн.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, подвел итоги квартала:

"Основные показатели первого квартала сохраняют положительную динамику, несмотря на влияние, которое оказывают на отрасль события, связанные с эпидемиологической ситуацией в России и мире.

МегаФон оперативно перестроил внутренние процессы для организации работы персонала в новых условиях, перевел более 14 000 сотрудников на удаленную работу, при этом все подразделения компании работают в усиленном режиме.

В марте мы столкнулись с увеличением голосового и мобильного трафика на 10-15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. Рост нагрузки на сеть потребовал значительных инвестиций в увеличение пропускной способности и существенных усилий инженеров эксплуатации и поддержки для обеспечения бесперебойной работы сети.

Чтобы поддержать абонентов, МегаФон предложил целый ряд бесплатных услуг, которые позволяют оставаться на связи с близкими и удаленно работать. Мы увеличили скорость домашнего интернета до максимально возможной и предоставили доступ для абонентов даже при нулевом и отрицательном балансе.

Абоненты в период самоизоляции получили возможность бесплатно проходить любые курсы нашей образовательной платформы. Кроме того, на этот период мы отменили абонентскую плату для популярных пакетов МегаФон ТВ, включающих фильмы, сериалы и детский контент. Мобильным абонентам мы предоставили бесплатный доступ к самым актуальным ресурсам – мессенджерам, почте, сервисам доставки, аптекам.

Мы поддержали наших абонентов в роуминге в условиях постепенного закрытия границ. Сделали бесплатными звонки на горячие линии МИД и российских авиакомпаний. Предоставили ежедневный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера, который в большинстве стран действует даже при нулевом балансе. Втрое увеличили лимит минут, включенных в опцию "Роуминг, гудбай!". Это позволило абонентам оставаться на связи со своими близкими и решать вопрос о возвращении домой.

Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы нашим абонентам было максимально комфортно и удобно работать с нашими продуктами. Наша "Фабрика микросервисов" в течение всего квартала помогала с выпуском новых продуктов для наших абонентов, обеспечивая кратчайшие сроки интеграции с партнерскими сервисами и повышая технологическую надежность для компании. За первый квартал мы внедрили сразу несколько проектов, улучшающих пользовательский опыт абонентов. Например, запущены сервисы для персонализации продуктовых предложений в реальном времени (RTM), улучшен функционал совместного с Mail.Ru продукта Combo и Мобильного личного кабинета для абонентов МегаФона.

Корпоративный сегмент оперативно отреагировал на изменение спроса в пользу решений, позволяющих организовать удаленную работу офиса. В первые дни режима самоизоляции мы открыли бесплатный доступ к нашим платформам для видеоконференций и вебинаров для малого бизнеса, что позволило компаниям оперативно обеспечить связь со своими сотрудниками и партнерами. Кроме роста спроса на продукты для организации удаленного доступа сотрудников к корпоративным ресурсам, мы отмечаем рост спроса на облачные решения, услуги умной телефонии, а также IoT-решения, позволяющие повышать эффективность персонала и удаленно контролировать рабочие процессы.

Изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией, повлияли и на работу нашего розничного бизнеса. В условиях, когда большинство абонентов вынуждены сократить перемещения, мы усилили работу интернет-магазина, запустили онлайн-продажу сим-карт в новых каналах с возможностью удаленной активации через личный кабинет, при этом трафик в собственных розничных магазинах начал заметно снижаться, а в ряде регионов по решению местных властей мы вынуждены были полностью закрыть салоны. Мы видим усиление мартовской негативной динамики и в апреле, поэтому прогнозируем дальнейшее усложнение ситуации и сокращение доходности этой части бизнеса.

Сохранение таких условий во втором квартале оказывает еще большее давление на бизнес за счет увеличения нагрузки на операторов, сокращения доходов от роуминга, а также изменения курсов валют, которое уже заметно сказывается на росте стоимости закупки оборудования."