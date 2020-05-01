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Нетрезвый пенсионер сбил юного велосипедиста и попытался сбежать

Происшествия, 13:59 29 мая 2020

ГИБДД | Фото: ГИБДД

Нетрезвый водитель Daewoo Matiz сбил 11-летнего велосипедиста на ул. Мельзаводской в Тюмени вечером 28 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в 19 часов 15 минут на выезде из двора. За рулем автомобиля находился проживающий неподалеку 66-летний пенсионер. После наезда на ребенка водитель пытался сбежать, но не проехал и 50 метров, когда его остановил отец ребенка. Мужчина удерживал виновника до приезда сотрудников ДПС.

ГИБДД | Фото: ГИБДД

Показания алкотестера водителя Daewoo составили 0.92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Госавтоинспекторам мужчина рассказал, что захотел есть и поехал за продуктами. Ребенок получил травму ноги. По словам отца, ему предстоит операция. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# велосипед , дети , ДТП

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