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Скульптурную группу, посвященную огнеборцам, открыли в Увате

Общество, 20:01 29 мая 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Торжественное открытие скульптурной группы, посвященной огнеборцам, состоялось в Увате 29 мая. Скульптурную группу установили на территории 140-й пожарно-спасательной части 23-го отряда, сообщает МЧС Тюменской области.

Памятник "Уватским огнеборцам" был установлен в 2017 году, спустя три года композицию дополнил ручной насос образца конца XIX - начала XX века. Реставрация и подготовка памятника заняла около года.

"Создание дополнения не планировалось, пока насос не обнаружили люди, занимающиеся сбором металлолома. В поле они заметили металлическую конструкцию, позже стало известно, что это ручка коромысла, с помощью которого приводится в движения поршень для подачи воды" - рассказал старший водитель 140-й пожарно-спасательной части Михаил Слинкин.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

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# памятник , управление МЧС по Тюменской области

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