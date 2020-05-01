Весеннюю коллекцию одежды и обуви тюменские магазины продают по скидкам

| Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте

Тюменские магазины делают скидки на нераспроданную весеннюю коллекцию. Из-за закрытия магазинов в период пандемии товар оказался нераспроданным.

"У нас осталось много весенней коллекции, на неё, конечно, мы сделаем скидки, так как сейчас спрос только на лето, - говорит директор магазина джинсовой одежды Ляйсан Рашева. - Буквально перед карантином мы успели получить часть летней коллекции, поэтому пока нам есть чем торговать".

По ее словам, покупателей, может, и не стало больше, но увеличился средний чек приобретений. То есть горожане делают комплексные покупки, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

В одном из городских магазинов обуви тоже осталось много зимних и демисезонных моделей.

"Мы сделали скидки почти на весь имеющийся ассортимент, чтобы распродать все. И ждем с нетерпением летнюю коллекцию, которая пока отшивается на фабрике, но недели через две будет на прилавках", - рассказывает директор магазина Юлия Светлова.