Экспортеры Тюменской области выходят на большой рынок зерна

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсуждали на онлайн-заседании комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГ ВТП).

Серьезный анализ состояния рынка зерна, муки и хлеба в РФ представила ведущий аналитик консалтинговой группы "Текарт" Евгения Пармухина. Она дала прогноз развития этого рынка, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Погодные условия в ведущих зернопроизводящих регионах России уже вносят коррективы в ожидания по урожаю зерновых - Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в стране в 2020 году со 125,3 до 120 млн тонн.

Тем не менее, Россия остается одним из лидеров зернового экспорта в мире, о чем на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности говорил президент России Владимир Путин.

Все это делает более значимой долю в производстве зерновых культур регионов, которые исторически не относятся к главным хлебным житницам страны. Этим объясняется и интерес рабочей группы по сельскохозяйственной промышленности РГ ВТП к рынку зерна, муки и кондитерской продукции Тюменской области.

Члены РГ ВТП проявили большой интерес к опыту продвижения продукции на электронной торговой площадке Alibaba.com и ряду экспортных позиций тюменских экспортёров, сообщает "Вслух.ру".