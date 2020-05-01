Акция "Звезда Победы" прошла в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Звезда Победы" прошла во всех 20 муниципальных образованиях Тюменского района. Низкорослые красные цветы, преимущественно петуньи, высажены в красные пятиконечные клумбы в благодарность ветеранами и в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в акции приняли специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения, центра "Милосердие", члены клубов активного долголетия и волонтеры.

Подготовка к высадке цветов началась еще в феврале. Тогда, как рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова, члены клубов активного долголетия посадили семена для рассады, которыми поделились аграрии, в том числе хозяйство "Плодовое" в с. Луговое и Ембаевский тепличный комплекс.

К 15 мая были установлены и клумбы в виде красной пятиконечной звезды, размером два на два метра. Сейчас на каждую высажена рассада красных цветов. "Только в Московском муниципальном образовании посажено около тысячи цветов", - говорит Наталья Нестерова.

Идея понравилась тюменцам. Клумбы украсили парки, места массового отдыха во всех муниципальных образованиях района, иногда и несколько. В Московском МО "Звезды Победы" появились и у здания КЦСОН, и в парке "Молодежный", как и в с. Успенское – в местном парке и у здания отделения милосердия, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.