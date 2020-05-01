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Тюменская "Точка кипения" присоединилась к марафону бизнес-практик

Общество, 15:42 30 мая 2020

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Представители одиннадцати "Точек кипения" со всей России объединились в одну онлайн-трансляцию, чтобы рассказать о лучших предпринимательских практиках, показать историю успеха молодых стартаперов и продемонстрировать перспективные направления в условиях цифровой экономики.

Каждый час в течение Дня предпринимателя, 26 мая к марафону подключалась новая "Точка кипения". Среди них оказалась и Тюмень, от которой выступил бизнесмен, соорганизатор окружного форума "ИБ без границ" и автор уникального "ИБ-стендапа" Максим Овсянников. Вместе с лидером "Точки кипения-Тюмень" и директором областного департамента информатизации Марией Рудзевич он обсудил информационную безопасность, тренды и проблемы этой отрасли.

Посмотреть запись разговора об IT-предпринимательстве, настоящем и будущем рынка информационной безопасности вы можете на канале "Точка бизнес-кипения" (https://clck.ru/NgbdB). Там же в открытом доступе находится и полная запись 11-часовой трансляции, в которой поучаствовали предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других городов, сообщает "Тюменская область сегодня".

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