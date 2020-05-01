Торговые центры Тюменской области меняют формат работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торговые центры Тюменской области в условиях пандемии ждет новый формат работы, где основное внимание будет уделено безопасности посетителей.

"Мы отдаём себе отчёт в том, что мир торговли прежним не будет. Будем готовиться к новым требованиям, прежде всего по обеспечению безопасности покупателей, продавцов. На первом этапе нормы наверняка будут достаточно жесткие, - говорит заслуженный работник торговли РФ, член Общественной палаты Тюменской области Наталья Осинцева. - В ближайшее время нас ждут изменения, как в покупательских предпочтениях, так и пересмотр интереса к подобного рода заведениям. Мы ещё до всей этой ситуации с пандемией объявили о существенных переменах в работе ЦУМа. Сюда относится идея создания музея советской торговли, центра Visit Tyumen. Такая трансформация - объективный процесс. Да, сейчас общественные пространства из-за пандемии, что называется, не в тренде. Но в любом случае, ситуация с коронавирусом не будет длиться вечно и постепенный переход к привычной жизни неизбежен".

Концепция торгового центра нового формата разрабатывается с помощью Тюменского института культуры, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"В теории создание общественных пространств в торговых центрах мы продумали ещё лет десять назад, сейчас дело движется к практике, - говорит декан факультете социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич. - Создаётся дизайн-проект, где предусматривается возможность трансформации помещений под разные нужды: встречи, лекции, выставки, семинары, выступления с возможным использованием видеотехники".