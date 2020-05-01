Тюменцы все чаще отказываются от табакокурения

| Фото: Областной наркологический диспансер | Фото: Областной наркологический диспансер

31 мая - Всемирный день без табака. От этой вредной привычки, которая многократно усиливает риск для здоровья во время пандемии, с каждым годом отказывается все больше жителей Тюменской области. В этом им всегда готовы помочь специалисты учреждений здравоохранения региона.

На базе "Центра здоровья" Областной больницы №19 Тюменский район организовано шесть "Школ здоровья по отказу от курения". С января 2020 года школы здоровья помогли 42 землякам.

Светлана Фахретдинова, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики Боровской участковой больницы, филиала ОБ №19, напоминает: "Каждый год табак уносит более восьми миллионов жизней во всем мире. Более 7 миллионов из них — активные курильщики и около 1,2 миллиона – те, кто вдыхает ядовитый дым рядом с ними. Исследования экспертов ВОЗ в апреле 2020 г., показали, что у курящих людей риск развития тяжелого течения COVID-19 выше, чем у некурящих".

Ученые доказали: если бросить курить, то уже через 20 минут повышается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление; через 12 часов снижается до нормы уровень монооксида углерода в крови; за 2–12 недель улучшается кровообращение и повышается функция легких; а через 1–9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.

Бросать курить в условиях эпидемии – правильный шаг на пути укрепления здоровья, а также дополнительная профилактическая мера и экономия средств в условиях карантина, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ№19".