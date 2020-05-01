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Астрофизик-исследователь обсерватории РАН расскажет тоболякам о космосе

Общество, 12:42 31 мая 2020

www.nasa.gov | Фото: www.nasa.gov

Онлайн-лекция "О космосе" с аспирантом и лаборантом-исследователем Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии Александрой Гроховской пройдет в группе мультицентра "Моя территория" Тобольска 2 июня, начало в 15 часов.

Лекция открытая, присоединиться может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/trendovaya-lektsiya-kosmicheskoe-budushchee-chelovechestva/.

Александра Гроховская в прямом эфире расскажет о космических процессах и их влиянии на Землю, эволюцию и физические параметры галактики. Зрители трансляции из первых уст узнают о крупнейших космических открытиях в XXI веке и о работе астрофизика на в крупнейшем российском астрономическом центре наземных наблюдений объектов Вселенной.

"Люди так мало знают о Вселенной и том, как эти процессы влияют на нашу жизнь. Но мы уверены, что Александра сможет донести до аудитории, что тема космоса не так далека от обычного человека, как кажется", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Открытые трендовые лекции проекта "Своя лекция" проходят ежемесячно в онлайне. Уже прошло три встречи, где обсудили экологию, IT-технологии и науку, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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