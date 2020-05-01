Ишимский район — лидер посевной компании на юге области

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Тюменской области проведен уже более чем на половине площадей, рассказали "Вслух.ру" в департаменте АПК Тюменской области. Это свыше 432 тыс. га из запланированных 809 тыс.

В лидерах - Ишимский район, где аграрии на 29 мая засеяли 67 % полей. Следом идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено уже 62 и 61 % работ соответственно. А вот хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов могут похвастаться 100 % завершением сева технических культур.

В Сладковском, Омутинском и Вагайском районах, в свою очередь, завершили посадки картофеля. Что касается овощей открытого грунта, то они высажены на площади в 687 га. Это 48 % от запланированного.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, тюменские аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав, сообщает "Вслух.ру".