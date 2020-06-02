Школьники региона участвуют в олимпиаде "Юниор" дистанционно

| Фото: ТОГИРРО во ВКонтакте | Фото: ТОГИРРО во ВКонтакте

Знания по биологии, географии, обществознанию, обществознанию и татарскому языку в рамках ХIII Областной предметной олимпиады "Юниор" показали школьники региона. Испытания по этим дисциплинам собрали около 250 участников, сообщает ТОГИРРО.

Ранее более 550 школьников завершили интеллектуальные испытания по математике, истории, русскому и английскому языкам.

В 2020 году очный тур олимпиады впервые проходит дистанционно. Задания олимпиады направляются на адрес электронной почты участника за 15 минут до начала олимпиады по предмету.

Окончательные результаты олимпиады будут размещены на официальном сайте Тюменского областного государственного института развития регионального образования и в официальной группе "Одаренные дети Тюменской области".