Ребенку с ожогами помогли тюменские медики

| Фото: p03tmn.ru | Фото: p03tmn.ru

Годовалому ребенку с ожогами грудной клетки, предплечий и кисти оказали помощь медики скорой помощи. Малыш получил травму, опрокинув на себя тарелку горячего супа. Общая площадь ожога составила 4-5 % тела, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Врачи прибыли через девять минут после того, как мама ребенка сделала вызов. После оказанной помощи маленького пациента доставили в Областную клиническую больницу № 1.

Специалисты скорой помощи считают, что каждый взрослый должен знать, как действовать, если ребенок обжегся. Они напоминают, что при любых ожогах самое важное — охлаждение водой.

"Это можно сделать, поместив конечность под струю прохладной воды или в емкость с водой, а при ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс: намочите ткань в прохладной воде и закройте полностью обожженный участок, с захватом здоровых тканей не менее пяти сантиметров. По мере нагревания ткань не снимайте, чтобы заново смочить, а лейте прямо воду сверху", — рассказывает врач скорой помощи.

Если ожог вызван горячей кашей, сначала ее нужно убрать с поверхности кожи — смыть водой, удалить салфеткой, а потом уже охлаждать кожу. Чем быстрее будет оказана первая помощь, тем менее тяжкими будут последствия. Цель первой помощи — не дать состояться ожогу либо уменьшить площадь и глубину повреждения, исключить осложнения — болевой шок.

Всего 30 по 31 мая врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 62 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 489 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 529 пациентов.

За этот период с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 568 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 496 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.