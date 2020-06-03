Тридцать два человека обратились в ишимскую больницу после укусов животных

| Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: БФПЖ "Потеряшки" во ВКонтакте

32 человека обратились по поводу укуса животных в областную больницу № 4 в Ишиме с начала 2020 года. За аналогичный период 2019 года таких обращений было 28. В половине случаев пострадавшие - дети, сообщает пресс-служба больницы.

Чаще всего на горожан нападают собаки, но были случаи, когда декоративный кролик откусил ребенку фалангу пальца, а мужчину в сарае укусила за палец крыса. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. При этом четверо пациентов получали ее в условиях стационара, остальные лечились амбулаторно.

По словам врача-рабиолога Виктории Саранчиной, при сборе анамнеза медики обращают внимание на локализацию укуса, тяжесть и обширность травмы. Особо опасными зонами считаются такие части тела, как голова, шея, кисти рук, пальцы ног и промежность – через эти места вирус может быстрее проникнуть в центральную нервную систему и вызвать смертельное воспаление головного мозга. В каждом случае специалист выясняет, домашнее или бесхозное животное укусило, что спровоцировало его агрессию, были у него внешние признаки бешенства. Эти сведения необходимы, чтобы определить, есть ли показания к вакцинации против бешенства.

"Пациенты не всегда могут владеть такой информацией. Тогда вакцинация проводится в профилактических целях, чтобы предупредить развитие опасного для жизни человека заболевания. Полный курс – это шесть инъекций, которые проводятся в день обращения. Он может быть сокращен, если имеется возможность наблюдения за укусившим животным. Если в течение десяти дней после происшествия оно остается здоровым и не погибает от бешенства, то вакцинация прекращается после третьей инъекции", - рассказала врач.

Специалисты напоминают, что после укуса необходимо немедленно промыть рану проточной водой с мылом (лучше хозяйственным), чтобы удалить слюну животного, а затем продезинфицировать место укуса 70% спиртом или настойкой йода. После этого следует обязательно обратиться за медицинской помощью.