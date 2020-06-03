"Транснефть-Сибирь" исследовала около 13 тысяч проб в ходе экологического мониторинга

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

12 тыс. 937 исследований природной и сточной воды, почвы, атмосферного воздуха провело в ходе производственного эколого-аналитического контроля АО "Транснефть-Сибирь", сообщает пресс-служба компания.

Работы в области экологического мониторинга состояния окружающей среды выполнялись в течение трех месяцев. Цель – контроль соблюдения требований нормативных документов ПАО "Транснефть" и федерального законодательства в области обеспечения экологической безопасности.

От общего числа проб 11 630 исследований выполнено силами эколого-аналитических лабораторий АО "Транснефть-Сибирь", остальные – в сторонних аккредитованных лабораториях.

Для оценки качества сточных вод исследовано 4 тыс. 259 проб природной подземной и поверхностной воды. Также выполнен анализ 4 тыс. 400 проб питьевой воды. Специалисты исследовали 303 пробы атмосферного воздуха и 397 проб промышленных выбросов.

Забор проб проводился на производственных объектах Уренгойского, Ноябрьского, Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского, Урайского, Тобольского и Тюменского управлений магистральных нефтепроводов, а также РНУ "Стрежевое" и на территории вспомогательных подразделений. Мониторинг проводится в плановом режиме в течение года в соответствии с разработанными графиками экологического контроля.

По результатам исследований превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.