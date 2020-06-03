Более пятидесяти тысячи рублей на помощь детям собрали тюменцы

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

56 тыс. 222 рубля собрали участники благотворительного интеллектуального онлайн-марафона, посвященного Дню защиты детей. Все собранные средства направлены в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда и пойдут на приобретение школьных принадлежностей для первоклассников из малообеспеченных семей, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

В течение пяти часов марафона было задано 96 вопросов в формате игры "Что? Где? Когда?". Из них 72 вопроса были подготовлены Интеллектуальным движением Тюменской области, еще 24 разыгрывались отдельным блоком, так как были написаны известными тюменцами для игр благотворительного клуба для предпринимателей #MassOn.

Всего участие в марафоне приняли 32 команды из Тюмени, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и около сотни одиночных игроков. Самое большое пожертвование от одного пользователя составило 3 тыс. рублей.

"Радует, что, несмотря ни на что, люди готовы делать мир чуть лучше, и мы смогли продолжить традицию благотворительных интеллектуальных игр в таком непривычном формате", – рассказал ведущий игры, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Одна из участниц турнира, депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова рассказала, что она отгадывала блок вопросов, который подготовил интеллектуальный благотворительный клуб #MassOnClub.

"Конечно, в команде играть намного легче, поэтому очень жду возобновления очных встреч клуба. Но опыт онлайн-игры мне тоже понравился, тем более что это позволило подопечным "Российского детского фонда" получить такую существенную сумму", - рассказала она.