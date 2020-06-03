В Тюмени назвали победителей конкурса бизнес-проектов СИП-АП

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Победителей конкурса бизнес-проектов СИП-АП назвали в Тюмени. На финальном онлайн-заседании на суд жюри были представлены научные проекты, стартапы и креативные идеи от 40 команд из Тюмени и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ТИУ.

Финальная защита проектов состояла из двух этапов: на первом конкурсанты передали доработанные после отборочного этапа описания проектов с презентациями и видеозаписями на суд экспертов, а на втором члены жюри сформировали итоговый рейтинг.

Экспертная комиссия Студенческой инновационной платформы распределила места и призовой фонд в размере 500 тыс. рублей. Победителей назвали в трех номинациях – "Проекты", "Стартапы" и "Идеи". Всего в списке лучших – 13 работ.

Помимо денежных средств, выделенных на реализацию проектов, некоторые призеры конкурса получили рекомендации принять участие в Российско-Китайском молодежном бизнес-инкубаторе, отборочной площадкой которого в Тюменской области выступает СИП.

Со всего региона участие в бизнес-инкубаторе смогут принять всего восемь проектов. Участников ждут два этапа: большой demo-week в Москве, где пройдет подробное обучение с экспертами, а также подготовка проектов для представления китайским партнерам. После этого они отправятся в Китай, где им представится возможность наладить деловые коммуникации и вывести свой бизнес на новый уровень.