Тюменцы могут отследить выполнение работ на инженерных сетях в онлайн

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Новая категория "Ремонт и реконструкция магистральных и распределительных инженерных сетей" появилась на портале "Тюмень – наш дом", сообщает пресс-служба городской администрации.

Здесь жители могут ознакомиться с перечнем объектов, где проводится капитальный ремонт или реконструкция участков сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в 2020 году, расположенных в границах полосы отвода автомобильных дорог. Нажав на объект в перечне рядом с картой, можно узнать, какие виды работ проводятся на конкретном участке сетей: капитальный ремонт или строительство, даты начала и окончания работ.

Кроме того, в категорию принимаются сообщения по следующим вопросам выполнения работ и восстановления нарушенного благоустройства.

В рамках портала на решение вопроса дается 8 рабочих дней. Для отправки сообщения нужно зарегистрироваться на сайте, нажать кнопку "Добавить сообщение", зайти в категорию "Ремонт и реконструкция магистральных и распределительных инженерных сетей", ввести адрес, выбрать объект из выпадающего списка. Указать проблему и добавить фотографию.