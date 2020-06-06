Председатель ветеранской организации Герман Смирнов вступился за фронтовика Игната Артеменко

| Фото: "Тюменская область сегодня" | Фото: "Тюменская область сегодня"

Председатель Тюменской городской организации ветеранов войны и труда Герман Смирнов высказал возмущение в связи со словами Алексея Навального. Блоггер - оппозиционер назвал "предателем" ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, комментируя ролик, где разные люди делились своими мнениями по поводу новой Конституции. Об этом сообщает "Тюменская область сегодня".

"Моему возмущению нет предела. Как можно так оскорбить тех, кто мужественно сражался с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, тех, кто остался в тылу, не щадя себя, самоотверженно работал во имя Победы, тех, кто в настоящее время не только ценит бесценное наследие, возвеличивает свою Родину, но и приумножает мир, – заявил газете "Тюменская область сегодня" председатель Тюменской городской организации ветеранов войны и труда Герман Смирнов. – Это кощунство".

Герман Смирнов напомнил, что Игнат Артеменко в 17 лет стал партизаном, воевал в отряде Казимира Быковского, освобождал Белоруссию. В 1944 году при форсировании Днепра данный партизанский отряд соединился с регулярными частями 2-го Белорусского фронта. После войны ветеран окончил офицерские курсы и около 40 лет продолжал службу. В отставку ушел в звании полковника.

Герман Смирнов считает, что Алексей Навальный должен ответить за свои слова.

"Уж точно не Навальному судить о людях, которые являются достойными сынами своей страны и живут ради других людей и процветания России. От имени ветеранов города Тюмени требую призвать к ответственности блогера Алексея Навального, а ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям войны – поклон, благодарность и слава!" - сказал Герман Смирнов.