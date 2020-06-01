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Омутинские медики провели осмотр водителей на федеральной трассе

Общество, 18:49 11 июня 2020

Омутинский отдел ГИБДД | Фото: Омутинский отдел ГИБДД

Медики Омутинского района провели осмотр водителей, которые двигались по трассе Тюмень - Омск, сообщает районный отдел ГИБДД.

Осмотр прошел в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения". Медики измерили артериальное давление и объяснили, что при поездках на значительные расстояния, нужно делать остановки в пути для отдыха, так как усталость и сонливость за рулем может привести к аварийной ситуации на дороге.

Автоинспекторы обратили внимание водителей на основные причины дорожно-транспортных происшествий, такие как выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима, несоблюдение дистанции, усталость и сон за рулем.

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Медики наглядно показали и рассказали водителям, какую помощь нужно оказать пострадавшим в дорожных авариях людям до приезда скорой помощи и дали рекомендации какие подручные средства можно для этого использовать.

Участники мероприятия сделали общее фото с хештегом #РоссияБезДТП и пожелали всем безопасного вождения.

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# водители , ГИБДД , ДТП , медики , Омутинский район

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