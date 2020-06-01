Ректор опорного вуза напутствовала финалистов Школьной лиги чеспионата "CASE-IN"

| Фото: case-in.ru | Фото: case-in.ru

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова приняла участие в онлайн-открытии финала Школьной лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", сообщает пресс-служба вуза.

За победу в нем боролись 13 команд из городов Гай, Иркутск, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Новочебоксарск, Свободный, Ставрополь, Томск и Черемхово.

Приветствуя финалистов по направлению "Решение кейса", глава ТИУ отметила, что жюри ждет от ребят нестандартного мышления, пожелала им достойной защиты своих проектов и выразила надежду на то, что их идеи смогут стать основой для нового технологического прорыва России.

Основной частью мероприятия стала практическая часть, во время которой команды выступили перед экспертной комиссией с докладом и презентацией устройства. Работы оценивали специалисты отраслевых компаний и организаций, а также преподаватели Тюменского индустриального университета и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Чемпионом Школьной лиги в сезоне "Технологическая модернизация" признана команда из Новосибирска, серебряным призером стала команда лицея из Новочебоксарска. Бронзовые награды у команды из кемеровской гимназии.

Добавим, что финалисты и победители получат дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в любой из 19 вузов-партнеров чемпионата, среди которых ТИУ.

Напомним, Тюменский индустриальный университет выступает партнером Школьной лиги наряду с компаниями: СИБУР, АО "СО ЕЭС", инженерная компания "Прософт-Системы". Финал Школьной лиги 2019 года прошёл на базе тюменского опорного вуза.