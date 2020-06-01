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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлено 34 случая COVID-19 за сутки

Общество, 12:52 11 июня 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

34 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие стуки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 8 тыс. 779 заболевших в 84 регионах, из них 36,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 тыс. 367 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в РФ превысило 500 тыс. человек.

По УФО: Свердловская область - 312 человек с ковид за сутки, ХМАО-Югра - 186, Челябинская область - 115, ЯНАО - 77, Курганская область 14 случаев.

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# коронавирус , статистика

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