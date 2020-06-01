Благоустройством дамб займутся в Уватском районе

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20 км противопаводковых дамб в Уватском районе приведут в порядок. Ежегодно проводят выкашивание и срезку поросли, кустарника и мелколесья. В этот раз на содержание сооружений из местного бюджета выделено 560 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Подрядчик приступит к работам в июне. Сейчас проводит осмотр и определяет очередность и порядок действий. Всего в районе пять гидротехнических сооружений: в Осиннике, Алымке, Туртасе и Увате.

"Все эти работы выполняются для того, чтобы поддерживать гидротехнические сооружения в нормативном состоянии. В следующем году необходимо увеличить сумму на текущее содержание дамб. В связи с этим, в мае мы направили заявку на сумму 7 миллионов рублей в департамент финансов Тюменской области", – сообщил руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством района Вячеслав Амышев.

В 2021 году запланировано отсыпать тело дамбы в Алымке, установить заградительные боны в Алымке, Осиннике и Увате, создать аварийный запас грунта для всех сооружений, провести работы по открытию водопропускных труб.