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Телеграмм в России разблокирован

Общество, 17:33 18 июня 2020

duma.gov.ru

Роскомнадзор РФ по согласованию с Генеральной прокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

При этом Роскомнадзор сообщает о результатах своей работы. Совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется 2,5 тыс. материалов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тыс. материалов экстремистского и террористического характера, 800 материалов, пропагандирующих употребление наркотиков и сообщающих о местах их приобретения, а также 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

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# Роскомнадзор , Телеграм

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