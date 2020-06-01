Многодетной семье из Викуловского района вручили ноутбук

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Ноутбук многодетной семье Большаковых из с. Шешуки передал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Криволапов, сообщает администрация Викуловского района.

В семье Сергея и Надежды Большаковых пятеро детей, из них трое школьников. Старшая дочь Анастасия – начинающий молодой специалист, медицинская сестра лечебных кабинетов. Елена – студентка 3 курса Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал ТюмГУ). Артем закончил семь классов, Кирилл – три класса, Снежана перешла во второй класс. Дети учатся в Поддубровинской школе за 30 километрах от дома - дружные, трудолюбивые, сплоченные и воспитанные. Вместе с родителями принимают активное участие в общественной жизни школы, Рябовского сельского поселения и района. Все члены семьи имеют почетные грамоты, благодарности, дипломы за призовые места в различных конкурсах и соревнованиях.

Ноутбук для Шешуковых передан по социальной программе "Помоги учиться дома". Ее разработала "Единая Россия" вместе с Министерством просвещения России и Агентством стратегических инициатив.