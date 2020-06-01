Победителей фестиваля "Я с книгой открываю мир" назвали в Заводоуковске

| Фото: Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра | Фото: Детская библиотека Заводоуковского библиотечного центра

Итоги окружного литературно-творческого фестиваля "Я с книгой открываю мир" в Заводоуковском городском округе впервые подвели онлайн.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" библиотекарь читального зала Заводоуковской детской библиотеки Наталья Теплякова, прием работ на фестиваль, посвященный 60-летию города и 55-летию Заводоуковского района, проходил с 28 января по 10 марта.

"Самым многочисленным стал конкурс семейных поделок по произведениям детских писателей Тюменской области "Удивительный мир в книге", в нем приняли участие 17 семей. Победителем в нем стала семья Зацепиных, которая ходит в библиотеку микрорайона ДСУ. На конкурс чтецов, посвященный писателям-юбилярам 2020 года "Детская классика вслух", видеоролики прислали семь ребят, по решению жюри диплом победителя получил наш юный читатель Сергей Карфидов", - рассказала она.

В номинации "Ода городу" участвовали дети от 10 до 14 лет. Среди шести конкурсантов лучшей признана читательница Новозаимской сельской библиотеки Кира Красавина.

Для сотрудников библиотек был предусмотрен конкурс "Библиотека. Люди. Годы. Жизнь", пять участников прислали свои оригинальные видеоролики, посвященные профессии и месту работы в истории города. Победителем стала библиотекарь Падунской сельской библиотеки Светлана Леонгардт.

Онлайн-награждение с объявлением имен победителей, участием героев знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" и увлекательными играми прошло 20 июня в прямой трансляции.

Ирина Кургузова