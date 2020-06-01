Тюменцам покажут концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ"

| Фото: "Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте (архив)

Запись онлайн-концерта "Пою тебе, моя Россия!" фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" покажут тюменцам 22 июня в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Песни – это часть нашей истории. Мы слышали, как раньше эти песни пели наши бабушки и дедушки, и теперь с удовольствием поем их сами. Они объединяют, потому что в них есть и горе, и радость, которые понятны каждому человеку", — рассказали организаторы.

Запись концерта фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" за 21 июня можно увидеть в социальных сетях "Культура Тюмени | концерты, фестивали, спектакли".