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Тюменцам покажут концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ"

Общество, 17:52 22 июня 2020

"Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюменский институт культуры | ТГИК" во ВКонтакте (архив)

Запись онлайн-концерта "Пою тебе, моя Россия!" фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" покажут тюменцам 22 июня в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Песни – это часть нашей истории. Мы слышали, как раньше эти песни пели наши бабушки и дедушки, и теперь с удовольствием поем их сами. Они объединяют, потому что в них есть и горе, и радость, которые понятны каждому человеку", — рассказали организаторы.

Запись концерта фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" за 21 июня можно увидеть в социальных сетях "Культура Тюмени | концерты, фестивали, спектакли".

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# ансамбли , концерт , культура , музыка , отдых

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