В региональных вузах станет больше бюджетных мест

| Фото: www.minobrnauki.gov.ru/ | Фото: www.minobrnauki.gov.ru/

Постановление об особенностях распределения дополнительных бюджетных мест подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает министерство науки и высшего образования РФ.

Согласно постановлению, приоритет будет отдан региональным вузам, которые находятся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Количество бюджетных мест превысит 11,4 тыс.

Минобрнауки России по итогам конкурса сформирует рейтинг высших учебных заведений, который и будет учитываться при распределении дополнительных бюджетных мест.

"Наша задача – сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своем регионе. Увеличение числа бюджетных мест – это одна из многочисленных мер поддержки студентов. С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться", – заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.