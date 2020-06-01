Тюменке экстренно удалили грыжу позвоночника с помощью нового нейромикроскопа

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Межпозвонковую грыжу позвоночника в пояснице удалили 59-летней жительнице Тюмени с помощью нового нейромикроскопа. Оборудование стоимостью 12 млн рублей приобрели в областную клиническую больницу № 2 в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Женщина поступила в лечебное учреждение с серьезным обострением боли в спине, после проведения магнитно-резонансной томографии пациентку направили на экстренную операцию по удалению межпозвонковой грыжи.

Операцию при помощи нового нейромикроскопа называют щадящей, для нее требуется разрез длиной три-четыре сантиметра. Это позволяет пациенту быстро восстановиться – на следующий день после операции он в состоянии ходить, а через несколько дней может вернуться домой.

"При этом новый микроскоп более адаптивный, его легче настраивать и на это тратится меньше времени. Отмечу отдельный монитор, на который выводится картинка. Раньше во время микрохирургического этапа никому, кроме хирурга, не было видно, что происходит под микроскопом. Это не слишком удобно для остальной хирургической команды. А с монитором мы можем работать более слаженно и эффективно", - рассказал нейрохирург ОКБ №2 Сергей Дерябин.

Чтобы избежать возникновения межпозвонковых грыж он посоветовал землякам избегать подъема тяжестей, скручиваний и длительного нахождения за рулем. Больше гулять на свежем воздухе и укреплять мышцы спины.