  • 25 июня 202025.06.2020четверг
  • USD68,8376
    EUR77,7590
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северо-западный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Виртуальный book-cruis по Ялуторовску предлагают совершить тюменцам

Общество, 14:56 25 июня 2020

Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска во ВКонтакте

В виртуальный book-cruis "Любимый сердцу город" по Ялуторовску в преддверии Дня города приглашает отправиться Центральная городская библиотека.

Как рассказала заведующая отделом методической и информационно-библиографической работы Светлана Баргадаева, в представленный онлайн-обзор книг о Ялуторовске вошли 20 изданий.

"Все они посвящены истории города, его талантливым людям, памятникам архитектуры, улицам. Одна из новых книг – летопись "Ялуторовск: путь длиною 360 лет", изданная в 2019 году к юбилею города, где рядом с современной жизнью можно увидеть фотографии уникальных исторических документов, записки известных путешественников. Мы рассказали о последнем выпуске ежегодного историко-краеведческого альманаха, который выходит при поддержки Фонда Саввы Мамонтова. Интересен сборник о нашем скульпторе Владимире Шарапове, посвященный его биографии, описанию и истории создания его работ", - пояснила она.

В коллекцию обзора включили разные по тематике книги, например сборник "Ялуторовск в годы Великой Отечественной войны", достоверно рассказывающий о жизни тылового города, его вкладе в Победу.

С виртуальной трансляцией можно познакомиться на сайте учреждения. Представленные в ней книги можно найти в Центральной городской библиотеки Ялуторовска и Тюменской областной научной библиотеке.

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , виртуальный тур , День города , книги , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:35 25.06.2020Представители Тюменского медуниверситета отмечены наградами международного конкурса
16:24 25.06.2020Тюменке экстренно удалили грыжу позвоночника с помощью нового нейромикроскопа
16:02 25.06.2020Виртуальную выставку об Иване Кулибине открыли в областной научной библиотеке
15:51 25.06.2020Депутат гордумы и молодежь навели порядок у памятника ветеранам судостроительного завода