Виртуальный book-cruis по Ялуторовску предлагают совершить тюменцам

| Фото: Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Централизованная библиотечная система г. Ялуторовска во ВКонтакте

В виртуальный book-cruis "Любимый сердцу город" по Ялуторовску в преддверии Дня города приглашает отправиться Центральная городская библиотека.

Как рассказала заведующая отделом методической и информационно-библиографической работы Светлана Баргадаева, в представленный онлайн-обзор книг о Ялуторовске вошли 20 изданий.

"Все они посвящены истории города, его талантливым людям, памятникам архитектуры, улицам. Одна из новых книг – летопись "Ялуторовск: путь длиною 360 лет", изданная в 2019 году к юбилею города, где рядом с современной жизнью можно увидеть фотографии уникальных исторических документов, записки известных путешественников. Мы рассказали о последнем выпуске ежегодного историко-краеведческого альманаха, который выходит при поддержки Фонда Саввы Мамонтова. Интересен сборник о нашем скульпторе Владимире Шарапове, посвященный его биографии, описанию и истории создания его работ", - пояснила она.

В коллекцию обзора включили разные по тематике книги, например сборник "Ялуторовск в годы Великой Отечественной войны", достоверно рассказывающий о жизни тылового города, его вкладе в Победу.

С виртуальной трансляцией можно познакомиться на сайте учреждения. Представленные в ней книги можно найти в Центральной городской библиотеки Ялуторовска и Тюменской областной научной библиотеке.

Ирина Кургузова