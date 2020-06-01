Аллея Памяти в Байкалово пополнилась красной черешней

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

На "Аллее Памяти" в Байкалово глава Тобольского района Леонид Митрюшкин высадил красную черешню.

Фруктовый сад разбит во дворе сельской школы в память о земляках, погибших во время Великой Отечественной войны. Всего 173 саженца плодовых культур – по количеству павших солдат - растут на участке.

"Увековечить имена героев можно по-разному. В Байкаловской школе – это будет живая память, цветущая каждую весну. За этими деревцами будет ухаживать ни одно поколение байкаловских детей, передавая друг другу эстафету памяти", - сказал Леонид Митрюшкин.

Плодоносные деревья для сада выбраны в школе неслучайно. Здесь успешно развивается агротехнологическое направление. Ученики профильного класса практикуются в знаниях по выращиванию различных культур на приусадебном участке.