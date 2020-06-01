Тюменских школьников приглашают на бесплатный цикл образовательных программ

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Новый блок образовательных онлайн-программ от регионального центра "Новое поколение" при поддержке ТюмГУ стартует 1 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Старшеклассники смогут освежить школьные знания и подготовиться к решению заданий олимпиадного уровня повышенной сложности в области химии, биологии и бионики.

Организаторы предлагают школьникам взглянуть на знакомые предметы в новом ракурсе. Современный подход к построению онлайн-занятий позволит ученику легко включиться в работу и получить объяснение сложных тем в формате открытого диалога с педагогом. Программы также включают в себя научно-популярные лекции, видеоконференции, самостоятельную работу учащихся.

Участники, успешно завершившие образовательную программу, будут внесены в базу школьников регионального центра, а также получат сертификаты и бонусные баллы на карту индивидуального развития. Участие во всех программах бесплатное.

Пройти регистрацию и узнать расписание онлайн-программ можно на официальной странице и на сайте регионального центра.

Напомним, региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" создан в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области, Тюменским государственным университетом и образовательным фондом "Талант и Успех".