Тюменская семья с одним ребенком может накопить на двухкомнатную квартиру за три года

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменской семье с одним ребенком потребуется чуть более трех лет для накопления собственных средств на приобретение типовой двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м, средняя стоимость которой на начало 2020 года составляет 3,5 млн рублей.

С таким утверждением выступили эксперты РИА Рейтинг, которые по заказу агентства РИА Новости, подготовили очередной, пятый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья.

В этом рейтинге Тюменская область занимает четвертое место. На пятом месте Мурманская область. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. м.

Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей-2020. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 49 тыс. рублей свободных денежных ресурсов. Но это только при условии, что расходы семьи не превышают трех прожиточных минимумов и на приобретение квартиры откладывается весь максимально возможный денежный остаток.

Проблема собственного жилья на протяжении многих лет является одной из самых актуальных для большинства российских семей и не теряет своей остроты вне зависимости от происходящих в стране перемен и экономической обстановки. Росту возможности улучшить жилищные условия способствует ипотечное кредитование, но в силу различных причин многие семьи не могут воспользоваться этим инструментом, и им приходится копить на квартиру.

Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья-2020 позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств.

В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м в ценах начала 2020 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после того, как будут произведены все необходимые для привычной жизни траты (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2019 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2020 года.

Как поясняют эксперты, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года.