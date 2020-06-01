Ради необычного хобби жительница Упоровского района осваивает сварку

| Фото: Из личного архива Татьяны Поповой | Фото: Из личного архива Татьяны Поповой

Многодетная мать из с. Буньково Татьяна Попова принимает участие в благоустройстве сквера Дружбы. Оригинальные поделки: ящерицу на камне, сову, улитку она создает из цемента и ткани. Для придания прочности метровому грибу женщина сделала металлический каркас. Азам сварки ее обучил односельчанин Виталий Подобных.

"Виталий – наш известный мастер по дереву, создает удивительные изделия. Сейчас он для сквера изготавливает двухметровые деревянные часы, а меня научил работать со сваркой, чтобы было проще делать каркасы для высоких скульптур", - рассказала Татьяна Попова.

Необычное хобби по изготовлению поделок из цементного раствора и ткани заинтересовало женщину пару лет назад. Сначала она сделала вазоны для своего участка, но младшему сыну тогда было всего два года, и увлечение, которое требует немало времени, маме четверых детей пришлось отложить.

Весной 2020 года работа вновь закипела. Возле дома семьи Поповых можно увидеть необычную цветочную композицию. Бетонными вазонами для растений стали старые стулья и корзина. Между стульями мастерица поставила круглый столик, над которым возвышается двухметровое привидение с фонарем.

"В фонарь я встроила датчик движения, в сумерки и темное время суток он освещает тех, кто подходит к воротам", - пояснила автор композиции.

В качестве основы для разнообразных поделок мастер из Буньково использует разный бросовый материал – пластиковые бутылки, ведра, мебель, деревянные бруски, сетку-рабицу, простыни, мешки, шторы, скатерти. Готовые фигуры Татьяна Попова грунтует и красит, старшие дети с удовольствием ей помогают.

Скоро сказочные персонажи займут свое место в новом сквере.

Ирина Кургузова