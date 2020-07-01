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Тюменские специалисты отправятся в Якутию для борьбы с лесными пожарами

Общество, 15:19 01 июля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

40 авиапожарных из Тюменской области и 50 специалистов Ханты-Мансийской авиалесоохраны отправятся в Якутию для тушения пожаров в регион, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Дополнительная переброска лесопожарных сил проводится в соответствии с обращением главы Республики Саха (Якутия) к губернаторам Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

В июне 2020 года в якутском городе Верхоянске был установлен заполярный рекорд жары. 20 числа температура воздуха достигла +38,4 градусов. Жара нарастала в течение месяца, сопровождалась порывистым ветром и сухими грозами, ставшими причиной труднодоступных и удаленных лесных пожаров.

В соответствии с долгосрочным прогнозом Авиалесоохраны, действие высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности в лесах Якутии сохранится.

По данным на 1 июля в регионе проводятся работы по тушению 31 пожара на площади, пройденной огнем 7 тыс. 292 га на землях лесного фонда и в нацпарке Кыталык.

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# лесные пожары , пожары

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