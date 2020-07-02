Тюменские предприниматели реструктурировали кредиты на 13 миллиардов рублей

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Более 1,8 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы направили в банки представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Тюменской области с 20 марта по 24 июня 2020 года, сообщает пресс-служба отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

"Положительное решение, - отмечено в сообщении, - принято в 70% случаях. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 13 млрд рублей.

Из них в рамках Федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 1,2 тыс. обращений, отсрочку по выплатам получили на сумму 1,8 млрд рублей. В остальных случаях банки принимали решение в рамках собственных программ. Введенные Банком России регуляторные послабления для банков и МФО, позволяют кредитным организациям активно идти навстречу бизнесу, перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры для обеспечения посильности долга".

Кроме того, для поддержки предпринимателей в июне банки начали выдавать целевые кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. На сегодня уже 8 банков, работающих на территории Тюменской области (без учета автономных округов), заключили соглашения с Минэкономразвития для участия в правительственной программе в соответствии с постановлением от 16 мая 2020 года № 696. На 24 июня поступило более 2,2 тыс. обращений от субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей на выдачу кредитов в рамках данной программы. Общая сумма заявок составила 6,8 млрд рублей. Банки одобрили уже более 80% рассмотренных заявок на сумму 4 млрд рублей. Фактически выдано 950 млн рублей.

Напомним, начиная с 1 июня, такие кредиты могут получить предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.