Определены факторы развития экономики Уватского района

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Интеллектуальный ресурс – важный фактор развития экономики Уватского района, об этом сказал глава муниципального образования Сергей Путмин, выступая с отчетом работы за 2019 год перед депутатами районной думы.

По словам главы района, важно развивать в школах профильные классы наподобие тех, что уже действуют в Уватской, Туртасской, Демьянской и школе поселка Демьянка. В них развиваются физико-математическое и технологическое направления. Кроме того, в двух школах открыты лаборатории "Науколаб", в Увате – центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а в Туртасе – Роснефть-классы.

Такую практику обучения необходимо распространять для того, чтобы еще большее количество выпускников поступали в профильные вузы, а в будущем могли бы работать в нефтяной отрасли. В новой школе в правобережном Увате, уверен глава, должны развиваться химико-биологическое и физико-математическое направления.

Сергей Путмин подчеркнул, что значимым событием 2019 года стал визит губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона познакомился с районом и принял ряд решений. 17 поручений находятся на исполнении. Среди них – благоустройство центральных площадей в Демьянке и Демьянском, реконструкция Демьянской школы, возобновление жилищного строительства и реализация программы переселения, строительство больницы в Увате.

Глава Уватского района во время отчета затронул тему занятости населения. Муниципалитет является одним из самых развитых в области. Здесь работают крупные нефтяные и транспортные предприятия. В основном их деятельность не связана с жизнью местного населения. Поэтому важно организовать рабочие места в селах и деревнях. Сейчас, например, идет обсуждение строительства комплекса по переработке древесины в Осиннике. В целом, считает глава, лесосека района позволяет развернуть деятельность трех крупных лесоперерабатывающих предприятий. Все это повлечет за собой создание новых рабочих мест для местных жителей.

Сергей Путмин рассказал о строительстве объектов социальной сферы, изменениях в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, а в завершение поблагодарил депутатов за помощь в решении значимых задач и выразил уверенность, что такое взаимодействие продолжится.