Онлайн-конкурс "Я рисую лето" пройдет в Викуловском районе

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Онлайн-конкурс детского рисунка "Я рисую лето" пройдет в Викуловском районе с 6 по 17 июля. Победителей конкурса определят по итогам открытого голосования.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

"Этот конкурс мы решили провести впервые. Дети любят рисовать и было бы здорово, чтобы их рисунки самого любимого времени года увидели как можно больше людей. Тема обширная, можно нарисовать все, с чем ассоциируется лето. Направить рисунок в группу Викуловского ДК во ВКонтакте в личные сообщения, либо в Viber или What'sApp по телефону, который указан в группе", - говорит Анастасия Волкова.

При размещении рисунка необходимо указать автора работы, возраст и номер телефона для связи.

С 20 по 23 июля пройдет онлайн-голосование. Победителя по количеству голосов отметят подарком. Также выявят обладателя приза зрительских симпатий. Всех участников художественного конкурса отметят благодарственными письмами от организаторов.

Анжела Лебедева