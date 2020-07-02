В школы Аромашевского района поступили новые автобусы

администрации Аромашевского района администрации Аромашевского района

Два школьных автобуса поступили в Аромашевскую среднюю школу и ее филиал в Малиновском сельском поселении.

Это техника марки ЛУИДОР 2250 NA. Автобусы оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки детей.

Напомним, в регионе действует масштабная программа обновления школьных автобусов. К концу 2020 года планируется заменить все автобусы, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Евгения Шевцова