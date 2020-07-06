Вокалисты Тюменской области могут подать заявку на конкурс "Песни военных лет"

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Вокалисты Тюменской области могут принять участие в дистанционном военно-патриотическом музыкальном конкурсе "Песни военных лет!", посвященному 75-летию Победы. Прием заявок открыт до 20 июля, сообщает региональный департамент культуры.

Подать заявку могут как профессионалы, так и любители вокального и поэтического искусства. Участниками могут стать театральные и литературные студии, творческие коллективы и отдельные исполнители. Возраст артистов неважен, но небольшое ограничение все же есть: в номинации "Вокал" участник должен быть старше трех лет, а в номинации "Художественное слово" старше семи лет.

В номинации "Вокал" представлены четыре жанра: эстрадный, народный, академический вокал и вокально-инструментальное исполнение. Артисты должны исполнить одну композицию продолжительностью до 03:45 минут. В "Художественном слове" тоже четыре не менее интересных направления: проза, поэзия, сказ, былина. На один номер участникам отводится не более пяти минут. Итоги конкурса подведут 26 июля в День военно-морского флота.

Организаторы — Творческий союз работников культуры и искусств — считают, что цель мероприятия в развитии отечественной культуры, современного искусства и народного художественного творчества. Особый акцент сделан на изучение истории Великой Отечественной войны, как одной из самых трагичных и героических страниц жизни нашего государства.

Отметим, что конкурс проводится при поддержке администрации президента РФ, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, комитета по культуре Государственной думы федерального собрания РФ.

Положение о конкурсе можно прочитать на официальном сайте Творческого союза работников культуры и искусств.