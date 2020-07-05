ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. В испытаниях приняли участие более 4,5 тыс. пациентов. По итогам четырех месяцев эксперты ВОЗ заявили, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.

По данным ВОЗ, всего в мире с начала пандемии зарегистрировали 10 млн 922 тыс. 324 случая заражения коронавирусом, умерли 523 тыс. 11 человек.