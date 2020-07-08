Новое оборудование для реабилитации пациентов получили в ишимской больнице

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Кардиотренажер, беговая дорожка и мобильный подъемник немецкого производства для перемещения маломобильных пациентов поступили в первичное сосудистое отделение областной больницы № 4 в Ишиме. Стоимость поставки - более двух миллионов рублей, сообщает лечебное учреждение.

Медучреждение оснащают в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

| Фото: Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

"Много оборудования сейчас поступает по нацпроекту - для диагностики, лечения, реабилитации пациентов, все постепенно осваиваем, - рассказала заведующая первичным сосудистым отделением Наталия Холмова. - Такое оснащение необходимо для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов для возвращения их к активной жизни. Наша задача - начать реабилитационные мероприятия в течение первых суток с момента поступления пациента. Для этого у нас создана хорошая материальная база, имеются и опытные специалисты-реабилитологи. Количество случаев медицинской реабилитации в последнее время нам удалось увеличить почти втрое – с 47 случаев в первом полугодии 2019 года до 133 в этом году".

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России – один из приоритетов в рамках национального проекта "Здравоохранение". Смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна быть снижена почти на четверть к 2024 году.